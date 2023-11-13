في الهند.. نجاح زراعة الخضروات بدون تربة

أعلنت الهند، عن نجاح مزارع هندي من زراعة الخضروات بدون تربة وتُعرف هذه التقنية الجديدة باسم الزراعة المائية أو الزراعة بدون تربة.

وجاء في بيان محلي أن "عاشق حسين والذي يعمل كهربائيا، لكنه يحب البستنة، كان أحد سكان كاندر موهالا سيداكادال في حضراتبال، سريناجار، الهند ويشعر بالإحباط دائما لأنه لم يتمكن من متابعة شغفه، فقط لأنه لم يكن لديه مساحة كافية من الأرض لزراعة الخضروات".

ويضيف البيان "منذ ثلاثة أشهر، تعلم الشاب البالغ من العمر 27 عاماً من صديق كيف يمكن زراعة الخضروات بدون تربة، وبشكل عمودي في المياه الغنية بالمغذيات".

وبحسب البيان تُعرف هذه التقنية الجديدة للزراعة، والتي تنتشر بسرعة في الوادي، باسم الزراعة المائية أو الزراعة بدون تربة"، مضيفاً "يقوم حسين الآن بزراعة السبانخ والكرنب والكزبرة والنعناع وغيرها من الخضروات، ومعظمها جاهز للحصاد خلال 45 يوما".

ونقل البيان عن حسين قوله، إن "المزرعة، التي لا تزيد مساحتها عن 3 × 6 أقدام، تنتج السبانخ والكرنب والكزبرة والنعناع، كل ذلك في 45 يوما".

وتابع أنه "حصل على الكثير من التوجيهات من وزارة الزراعة في حكومة جامو وكشمير"، مردفا "تتلقى النباتات العناصر الغذائية الأساسية من محلول مائي يحتوي على النيتروجين والبوتاسيوم والكالسيوم ويخلط مع الماء لتوفير العناصر الغذائية الأساسية للنباتات".