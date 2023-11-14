تحييد 10 عناصر من "بي كي كي" شمال العراق

السومرية نيوز – امن



أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 10 عناصر من تنظيم "بي كي كي" بمنطقتي قنديل وهاكورك شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن القوات المسلحة التركية حيّدت عشرة عناصر خلال إحدى عملياتها شمال العراق، بحسب وكالة الاناضول.



وذكرت أن الجيش التركي سيواصل عملياته ضد عناصر "بي كي كي" حيث تواجد العناصر "حتى القضاء على معاقلهم".