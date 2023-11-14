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تركيا تشتكي من زيادة معدلات رفض تأشيرة شنغن
دوليات
2023-11-14 | 06:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,294 مشاهدة
السومرية نيوز - دوليات
اشتكى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، من زيادة معدلات رفض تأشيرة شنغن، للطلبات المقدمة من المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ومعبرًا عن إحباط تركيا، قال الوزير هاكان في بيان رسمي مكتوب. إن البلاد قد نقلت بالفعل توقعاتها وتريد حلًا سريعًا لمشاكل التأشيرة المستمرة.
وفقًا لصحيفة ديلي صباح، وصفت أنقرة العدد الكبير من حالات رفض تأشيرات شنغن بأنها جهد متعمد و”ابتزاز سياسي”. حيث قالت السلطات إن أوقات المعالجة المطولة والارتفاع الكبير في حالات الرفض لم تعطل فقط خطط السفر والعمل للمسافرين. المواطنين الأتراك ولكنهم زادوا أيضًا من التوترات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
وكما كشف الوزير فيدان، فإن معدلات رفض تأشيرة شنغن للمواطنين الأتراك. كانت مستقرة عند حوالي أربعة في المائة بين عامي 2014 و2016.
ومع ذلك، منذ عام 2016، ارتفعت معدلات الرفض بشكل مطرد، حيث وصلت إلى 17 في المائة في عام 2021.
وبينما كان هناك انخفاض طفيف إلى 15.7 في المائة في عام 2022. قال الوزير فيدان إن هذا المعدل لا يزال مرتفعا.
ومن أجل معالجة هذه القضية، دعت السلطات التركية سفراء الاتحاد الأوروبي. لمناقشة الأمر وطالبتهم أيضًا بعدم فرض قواعد صارمة على مواطني البلاد.
ظلت تركيا مرشحًا رسميًا لعضوية الاتحاد الأوروبي على مدار الـ 24 عامًا الماضية. على الرغم من ادعاء الدولة أنها استوفت غالبية معايير العضوية.
وتوقفت المحادثات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بسبب الخلافات بين الحزبين. بالإضافة إلى العوائق السياسية، مع عدم استيفاء ستة معايير أخرى لتركيا.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تشكو فيها تركيا من قواعد التأشيرة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلب الوزير فيدان من سلطات الاتحاد الأوروبي تسهيل بعض قواعد طلب تأشيرة شنغن.
وقال إن القواعد الحالية تؤخر إجراءات الحصول على التأشيرة للمواطنين الأتراك. بالإضافة إلى ذلك، دعا أيضًا سلطات الاتحاد الأوروبي. إلى إصدار تأشيرات طويلة الأجل مع دخول متعدد لمواطنيها لتحسين تجربة السفر الشاملة لمواطنيها وتخفيف عبء الطلبات المتكررة.
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