زلزال يضرب شمال غرب إيران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الزلزال وقع في الساعة 12 و 43 دقيقة و 11 ثانية بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي (+ 3.5 تغ).وكان مركز الزلزال في مدينة مشكين شهر وفي عمق 7 كيلومترات من سطح الارض عند التقاء خطي العرض 38.269 والطول 47.447 درجة.ولم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية او اضرار مادية جراء وقوع الزلزال.كما ضرب المدينة زلزالان آخران بعد ذلك؛ الاول بقوة 2.6 ريختر بعمق 13 كم في الساعة الواحدة و 20 دقيقة و 30 ثانية فجرا والثاني بقوة 3.5 ريختر بعمق 5 كم في الساعة الواحدة و 37 دقيقة و 10 ثوان فجرا.