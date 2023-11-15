لمدة 4 أشهر.. امريكا تجدد السماح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
غزة.. الكشف عن تقدم بشأن تبادل للأسرى وهدنة مؤقتة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

لمدة 4 أشهر.. امريكا تجدد السماح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء

دوليات

2023-11-15 | 03:27
لمدة 4 أشهر.. امريكا تجدد السماح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء
1,576 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

أعلن مسؤولان كبيران في الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن، وقع، على قرار تمديد إعفاء العراق من العقوبات المفروضة على إيران لمدة 120 يوما لتسديد عائدات الكهرباء المستوردة من إيران.

وأوضح المسؤولان أن هذا التمديد هو الحادي والعشرين منذ عام 2018 وأنه لا يمكن لإيران "استخدام الأموال المقيدة في البنوك العراقية إلا في المعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبات".

وقال أحد المسؤولين الأميركيين إنه "في العامين الماضيين شهدنا أن حكومة العراق تحقق تقدما كبيرا نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة. ومن المؤسف أن العراق لن يفطم نفسه عن واردات الغاز الإيراني بين عشية وضحاها. وتجديد الإعفاء ضروري لتوفير المساحة والوقت لحكومة العراق لتنفيذ أجندة رئيس الوزراء الطموحة لإصلاح قطاع الطاقة".

وذكر المسؤول الأميركي أن هذا الإجراء "يهدف إلى تقليل النفوذ الإيراني على العراق. وهذا لا يعني أي تغيير في سياستنا تجاه إيران. لم يتغير شيء فيما يتعلق بإيران. لن نرفع أي عقوبات عن إيران. نحن لا نقوم بأي تغيير يمنح إيران أي أموال أو إمكانية مختلفة للوصول إلى الأموال التي كانت لديها بالفعل".

وأضاف "لقد رأينا أن إيران كانت تستخدم الأمر كوسيلة ضغط لقطع الكهرباء عن العراق والضغط عليهم بطرق كانت ضارة حقاً بسياستنا في المنطقة، وما زالت كذلك، وجهودنا للرد على سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة. ولذلك وبناءً على طلب العراقيين كنا نعمل على الإسراع في نقل هذه الأموال إلى خارج العراق حتى لا يتعرض للضغوط الإيرانية".

وقال مسؤول آخر إن "هناك مساراً قمنا بالتنسيق فيه بشكل وثيق مع سلطنة عمان للسماح بنقل بعض هذه الأموال من العراق إلى عمان من خلال البنوك المراسلة الأوروبية".

وشدد أنه "لن يكون لإيران حرية الوصول إلى هذه الأموال. وأن هناك رقابة صارمة للغاية. وقد شاركت وزارة الخزانة في هذه العملية في كل خطوة على الطريق".

وكشف المسؤولان الأميركيان أن الأموال الموجودة في الحسابات الإيرانية المجمدة في العراق تبلغ حوالي عشرة مليارات دولار.

وحول ما يقوله بعض الخبراء إن إيران تشتري مواد إنسانية ثم تبيعها في الأسواق العراقية والسورية واللبنانية للحصول على الأموال، قال أحد المسؤولين في الخارجية الأميركية "أود أن أقول إننا حافظنا على تدقيق وثيق للغاية في المعاملات وزملاؤنا في الخزانة على وجه التحديد هم الذين يراقبون ذلك ويوفرون العمليات لدفع المعاملات إلى الأمام. فإذا حدث وكنا على علم به سنتخذ خطوات لعدم السماح بمواصلة مثل هذه المعاملات مع أي كيانات متورطة في هذا النوع من الديناميكية".

وحول الأموال التي حولتها كوريا الجنوبية إلى إيران عبر قطر، والتي تبلغ حوالي ستة مليارات دولار وأدت إلى إطلاق سراح رهائن أميركيين من إيران مقابل الإفراج عن سجناء إيرانيين من السجون الأميركية، أكد أحد المسؤولين الأميركيين أن هذه الأموال لم تصرف بعد.

وشدد المسؤولون، في حديثهم للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، على أنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في "معاملات غير خاضعة للعقوبات" مثل شراء المواد الغذائية أو المنتجات الزراعية، بحسب وكالة "رويترز".

كما سعوا إلى تخفيف الانتقادات، لا سيما من الجمهوريين في الكونغرس، بالقول إن منح إيران إمكانية الوصول بشكل أكبر إلى هذه الأموال يحرر المبالغ التي يمكن لطهران إنفاقها على الجماعات المسلحة التي تهاجم القوات الأميركية أو على برنامجها النووي.

وتقدر تلك المبالغ بنحو عشرة مليارات دولار من مدفوعات تراكمت في العراق.

وأوضح المسؤولون أن هدفهم الرئيسي هو تقليل النفوذ الإيراني في العراق. وضغطت طهران في الماضي على بغداد للحصول على إذن الولايات المتحدة للإفراج عن هذه الأموال عن طريق وقف صادرات الغاز الطبيعي إلى العراق، ما حد من قدرته على توليد الطاقة وتسبب في انقطاع الكهرباء في البلاد ليثير استياء المواطنين.

وقد تكون هذه الخطوة مثيرة للجدل أيضا لأن واشنطن طلبت من بغداد كبح الهجمات على القوات الأميركية في العراق والتي تشنها جماعات مسلحة متحالفة مع إيران، وكانت النتائج متباينة. وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن الطلبات الأميركية للعراق "يجري العمل عليها".
>> انضم الى السومرية على واتساب ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
الزعفرانية في بغداد - الحلقة ١٤٦ | الموسم 6
05:48 | 2023-11-15
Play
الزعفرانية في بغداد - الحلقة ١٤٦ | الموسم 6
05:48 | 2023-11-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
خواطر مع سلمى و المطر 15-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-15
Play
خواطر مع سلمى و المطر 15-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-15
بالمختزل
Play
بالمختزل
"أمة" الحلبوسي تنهار على طاولة الإتحادية! - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-14
Play
"أمة" الحلبوسي تنهار على طاولة الإتحادية! - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة 14 تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-14
Play
نشرة 14 تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-14
Play
العراق في دقيقة 14-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-14
Morning Live
Play
Morning Live
احتمالية حدوث جفاف في العراق مستقبل - الحلقة ١٤٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-14
Play
احتمالية حدوث جفاف في العراق مستقبل - الحلقة ١٤٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-14
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل العراقي طه البياتي - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-13
Play
الممثل العراقي طه البياتي - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-13
عشرين
Play
عشرين
بلد الأربعة ملايين موظّف... سياسة فاحلة ومؤسسات مترهلة! - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-12
Play
بلد الأربعة ملايين موظّف... سياسة فاحلة ومؤسسات مترهلة! - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-12
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصابة باكستانية في قبضة إستخبارات الشرطة الاتحادية - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-12
Play
عصابة باكستانية في قبضة إستخبارات الشرطة الاتحادية - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-12
رحال
Play
رحال
بابل ام الحضارات والآثار والفن - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-11
Play
بابل ام الحضارات والآثار والفن - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
الزعفرانية في بغداد - الحلقة ١٤٦ | الموسم 6
05:48 | 2023-11-15
Play
الزعفرانية في بغداد - الحلقة ١٤٦ | الموسم 6
05:48 | 2023-11-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
خواطر مع سلمى و المطر 15-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-15
Play
خواطر مع سلمى و المطر 15-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-15
بالمختزل
Play
بالمختزل
"أمة" الحلبوسي تنهار على طاولة الإتحادية! - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-14
Play
"أمة" الحلبوسي تنهار على طاولة الإتحادية! - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة 14 تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-14
Play
نشرة 14 تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-14
Play
العراق في دقيقة 14-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-14
Morning Live
Play
Morning Live
احتمالية حدوث جفاف في العراق مستقبل - الحلقة ١٤٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-14
Play
احتمالية حدوث جفاف في العراق مستقبل - الحلقة ١٤٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-14
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل العراقي طه البياتي - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-13
Play
الممثل العراقي طه البياتي - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-13
عشرين
Play
عشرين
بلد الأربعة ملايين موظّف... سياسة فاحلة ومؤسسات مترهلة! - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-12
Play
بلد الأربعة ملايين موظّف... سياسة فاحلة ومؤسسات مترهلة! - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-12
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصابة باكستانية في قبضة إستخبارات الشرطة الاتحادية - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-12
Play
عصابة باكستانية في قبضة إستخبارات الشرطة الاتحادية - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-12
رحال
Play
رحال
بابل ام الحضارات والآثار والفن - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-11
Play
بابل ام الحضارات والآثار والفن - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-11
نعم
نعم
سيواجهون رفضاً دولياً
سيواجهون رفضاً دولياً
وصولهم يمثل خطورة عليهم
وصولهم يمثل خطورة عليهم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.