السعودية تعتقل معتمرًا دعا للفلسطينيين وآخر ارتدى الكوفية.. اليكم الحقيقة

اعتقال معتمر تركي بسبب حديثه عن غزة وفلسطين.
الصهاينة في السعودية وليس في إسرائيل
تدويل الحرمين اصبح ضرورة
هل انتم مع سحب الحرمين من ال صهيون بالسعودية
جاوب بصراحة لا تجاوب بسياسة #تدويل_الحرمين_ضروره_اسلاميه #القهوه_ولا_الشاهي
pic.twitter.com/sUt0W18t6F
— أنيس منصور (@anesmansory) November 14, 2023
اعتقال معتمر تركي بسبب حديثه عن غزة وفلسطين.
الصهاينة في السعودية وليس في إسرائيل
تدويل الحرمين اصبح ضرورة
هل انتم مع سحب الحرمين من ال صهيون بالسعودية
جاوب بصراحة لا تجاوب بسياسة #تدويل_الحرمين_ضروره_اسلاميه #القهوه_ولا_الشاهي
pic.twitter.com/sUt0W18t6F
" تم الكشف أن الإمامين التركيين السابقين مصطفى إيفي
ويونس سامي إسماعيلي الذين تم إعتقالهما
في مكه لم يكن بسبب دعاءهما لغزه وفلسطين
بل بسبب إستخدامهم لطائرة درون مسيره لتصوير الكعبه من الأعلى دون ترخيص أمني
.
" الثنائي زارا مكه من خلال شركة تدعى Vuud Tour
ونشرا الفيديو على… pic.twitter.com/zWANr9oMlh
— Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) November 14, 2023
" تم الكشف أن الإمامين التركيين السابقين مصطفى إيفي
ويونس سامي إسماعيلي الذين تم إعتقالهما
في مكه لم يكن بسبب دعاءهما لغزه وفلسطين
بل بسبب إستخدامهم لطائرة درون مسيره لتصوير الكعبه من الأعلى دون ترخيص أمني
.
" الثنائي زارا مكه من خلال شركة تدعى Vuud Tour
ونشرا الفيديو على… pic.twitter.com/zWANr9oMlh