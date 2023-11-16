وفي ختام مؤتمر صحفي أعقب القمة، قال بايدن ردّاً على سؤال عمّا إذا كان لا يزال يعتبر شي جينبينغ ديكتاتوراً "حسناً، إنّه ديكتاتور بمعنى أنّه رجل يدير دولة، دولة شيوعية، تقوم على نظام حكم يختلف تماماً عن نظامنا".وكان بايدن قال أيضا إنه اتفق مع الرئيس الصيني على التحادث هاتفياً "مباشرة وفوراً" عند حدوث أيّ أزمة.وأوضح الرئيس الأميركي أنّه اتّفق ونظيره الصيني على "إبقاء خطوط الاتّصال مفتوحة، بما في ذلك بيني وبين الرئيس شي".