البنتاغون يرحب بقرار استئناف الاتصالات العسكرية بين واشنطن والصين

وأشارت الوزارة إلى أهمية الاتفاق بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ لتجنب اندلاع صراع غير مقصود.وأكد متحدث باسم الوزارة على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة بين الجيشين لتجنب سوء الفهم وسوء التقدير الذي قد يؤدي إلى أزمة أو صراع.وأعلن الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر صحفي في سان فرانسيسكو، عن استئناف الاتصالات العسكرية بين الولايات المتحدة والصين، هذا الإعلان جاء في أعقاب لقائه مع نظيره الصيني.وكان الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني قد عقدا قمة عقب وصول الأخير إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية للمشاركة في اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا- الباسيفيك /أبيك/، بولاية كاليفورنيا.