"رابطة العالم الإسلامي": استهدافَ المستشفيات في غزة جريمة تنتهك القوانين والأعراف الدينية والإنسانية

وقالت الأمانة العامة للرابطة في بيان، دعا فيه أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدا لكريم العيسى، باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها إلى "تكرار اعتمادِ هدنة إنسانية لإنقاذ المدنيين، خصوصا النساء والأطفال الذين يواجهون خطرا حقيقيا على حياتهم مع كل لحظة".وختم العيسى تصريحه بالتأكيد على أن "استهدافَ المستشفيات جريمةٌ وحشيةٌ تنتهك كل القوانين والأعراف الدينية والإنسانية".وشدّد على أن "قرار مجلس الأمن خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، لتحمُّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذه الجرائم المروعة التي تُرتكب بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت المدنية".وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن دبابات الجيش الإسرائيلي حاصرت مستشفى الأهلي المعمداني وتعجز طواقم الإسعاف عن الوصول للمصابين.وقال الهلال في بيان على منصة "إكس" إن "الدبابات تحاصر المستشفى الأهلي المعمداني وسط اشتباكات عنيفة، وطواقم إسعاف الهلال الأحمر تعجز عن الحركة للوصول للمصابين والجرحى".