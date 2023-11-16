البنتاغون تكشف: تعرضنا لـ 58 هجوماً في سوريا والعراق

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، عن عدد الهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية في سوريا والعراق.

وقالت (البنتاغون) في بيان، "تعرّضنا لـ 58 هجوما من جماعات موالية لإيران في كل من سوريا والعراق".

وسبق أن كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، أن 56 جندياً من الجيش الأمريكي تعرضوا لإصابات طفيفة أو ارتجاج دماغي في 46 هجوماً بالعراق وسوريا منذ 17 تشرين الأول الماضي.