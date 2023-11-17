الجنائية الدولية: 5 دول طلبت تحقيقا في جرائم إسرائيل في فلسطين

وقال خان إن "الطلب جاء من جنوب أفريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي".وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في "الوضع في دولة فلسطين" في ما يتعلق بجرائم حرب يُزعم أنها ارتكبت منذ 13 حزيران 2014.وتقصف إسرائيل منذ 7 تشرين الاول قطاع غزة بدون توقف، مما خلّف آلاف القتلى والجرحى وشرّد عشرات الآلاف، وقد طال القصف مدارس ومستشفيات ومخيمات لجوء.وأعلنت السلطات في غزة، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 12 ألف فلسطيني، بينهم خمسة آلاف طفل، قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الاول.كما ذكر ت أن عدد القتلى من الكوادر الطبية بلغ 200 طبيب وممرض ومسعف، كما قتل 22 من رجال الدفاع المدني و51 صحافيا. فيما زاد عدد الإصابات عن 30 ألف إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.هذا وبلغ عدد المفقودين أكثر من 3750 مفقودا، منهم 1800 طفل ما زالوا تحت الأنقاض، بحسب السلطات.