يونيسف: النزاع في غزة فريد من نوعه

وقالت راسل في حديث لشبكة "سي إن إن" الأمريكية في إشارة إلى أحداث غزة: "هذا وضع فريد من نوعه لأنه في الكثير من الأماكن (التي تشهد القتال) يمكن للناس المغادرة، ولكن هنا (في غزة) لا يمكنهم الفرار إلى أي مكان. إنهم ببساطة محاصرون".وشددت المديرة التنفيذية لـ"يونيسف"، والتي قامت مؤخرا بزيارة غزة، على أن الناس في القطاع لا يحصلون على ما يحتجوته من الماء والغذاء والأدوية، مطالبة بضمان حرية الوصول الإنساني لموظفي المنظمة الأممية إلى المحتاجين في أرجاء غزة.وذكرت راسل إنها تخطط للعودة إلى المنطقة في غضون أسابيع قليلة، وذلك بعد أن منعها حادث سير من زيارة إسرائيل خلال جولتها السابقة في المنطقة.ودخلت الحرب على غزة يومها الـ43، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية والوقود.وأعلنت السلطات في غزة، مساء الجمعة، أن أكثر من 12 ألف شخص، بينهم نحو 5 آلاف طفل، قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي في القطاع منذ 7 أكتوبر.أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين بجروح، فيما بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي 372 جنديا.