خلل يضرب شبكة الإنترنت في إيران

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن "انقطاع الإنترنت الذي تم الإبلاغ عنه قبل ساعة في بعض مناطق البلاد، خاصة في طهران، يجري حله".وأضافت الوكالة أن المشكلة في بعض شركات مزودي الإنترنت، وخاصة السبب الدائم لهذه المشكلة، كانت مؤقتة.وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء الطلبة الإصلاحية "إيسنا"، إن نشاط بعض الشبكات الاجتماعية "توقف".وبحسب وسائل اعلام إيرانية، فإن شبكة الإنترنت في هذا البلد تعاني من انقطاع شديد وبطء، ونشأت هذه الحالة منذ حوالي الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي ولم تعلق وزارة الاتصالات حتى الآن في هذه الحالة.ويجد الإيرانيون صعوبة في الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وواتساب وانستغرام وتلغرام، حيث يضطروا إلى استخدام برامج تجاوز الحجب والتي تُعرف بـ “VPN”،