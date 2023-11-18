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مسؤول إيراني يتحدث عن بيع الغاز لمحطات كهرباء بغداد: سيتم تمديد العقد قريباً

دوليات

2023-11-18 | 05:40
مسؤول إيراني يتحدث عن بيع الغاز لمحطات كهرباء بغداد: سيتم تمديد العقد قريباً
1,699 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

قال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية مجيد جكني، إنه بموجب الاتفاق المبرم بين إيران والعراق سيعمل فريق عمل مكون من خبراء من الجانبين على مسألة بيع الغاز إلى محطات كهرباء بغداد، إذ يمكن تمديد هذا العقد قبل نهاية العام الميلادي.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد مدّدت، الثلاثاء الماضي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، الاستثناء الممنوح للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران لمدة 4 أشهر.

ويسمح هذا الاستثناء بمواصلة العراق استيراد الطاقة من إيران.

وشهدت علاقات الطاقة بين بغداد وطهران اجتماعًا -مؤخرًا- بين وزير النفط الإيراني جواد أوجي ووزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، الذي أبدى رغبة بلاده في تطوير علاقات الغاز مع إيران.

وفي تعليق له على هذا الاجتماع، ذكر جكني: "في الوقت الحالي تربط البلدين في مجال الطاقة علاقات رفيعة المستوى، ولدى المسؤولين في الجانبين رغبة كبيرة في تعزيز هذه العلاقات"، وفقًا لما نقلته وكالة مهر للأنباء عن وزارة النفط الإيرانية.

وأوضح أن جزءًا مهمًا من طاقة العراق توفره إيران منذ سنوات طويلة، وأضاف: "إن عقد بيع الغاز لمحطات توليد الكهرباء في محافظة بغداد على وشك الانتهاء، والجانب العراقي يسعى جديًّا إلى تجديده".

وبين جكني: "بموافقة وزير النفط، ونظرًا إلى حاجة العراق الصديق والشقيق للغاز، قرر بعد فترة وجيزة من المفاوضات والاتفاقيات الثنائية بيع الغاز لشركة كهرباء بغداد".

وأضاف: "سيجري تمديد المحطات بناءً على اتفاق الجانبين، على أن تعمل مجموعة عمل مكونة من خبراء إيرانيين وعراقيين على هذا الموضوع، من أجل تمديد هذا الاتفاق قبل نهاية العام الميلادي".

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، أن الجانب العراقي لديه رغبة كبيرة في زيادة استيراد الغاز من إيران على شكل العقود الحالية بين البلدين، مضيفًا أن البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز أكثر من احتياجات العراق الحالية.

وتابع: "لدى إيران والعراق أيضًا مقترحات إيجابية لبعضهما بعضًا في مجال تجارة الغاز، التي ستُبحث في الاجتماعات المقبلة لمجموعات العمل المشتركة بين الجانبين".

وختم حديثه قائلًا: "وفقًا لحاجة العراق إلى الغاز الطبيعي لاستعمال محطات توليد الكهرباء، فقد بدأت مفاوضات الإصدار والعقد لتصدير الغاز الإيراني إلى هذا البلد في النصف الثاني من عام 2010 حتى الآن".
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