إخلاء مستشفى الشفاء في غزة قسراً

وأكد مدير المستشفى أن جيش الاحتلال أمر بإخلاء المنشأة الصحية، فيما قالت وزارة الصحة، في بيان، إن 120 جريحا لا يزالون في المستشفى بينهم الأطفال الخدج.وكان مسؤول في الوزارة أكد في وقت سابق أن "450 جريحا ومريضا" عالقون مع عدد قليل من أفراد الطاقم الطبي.وكان جيش الاحتلال الصهيوني قد طالب بإخلاء مستشفى الشفاء في مدينة غزة قسراً خلال ساعة واحدة، حسبما ذكر تلفزيون فلسطين.