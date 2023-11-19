40 هجوماً أكثرها على "حقل العمر النفطي".. هذا ما تعرض له الامريكان في سوريا

وأكد المرصد أن دوي انفجارات سمع في قاعدة حقل كونيكو للغاز الأميركية نتيجة هجوم صاروخي من الفصائل المسلحة"، لافتا الى ان الهجوم لم يسفر عن أضرار أو إصابات.وفي وقت سابق من مساء السبت، أعلنت فصائل عراقية مسلحة أنها استهدفت قاعدة التنف الأميركية في سوريا بطائرة مسيرة، مؤكدة أنها "أصابت هدفها بشكل مباشر". وقالت الفصائل في بيان إن العملية تأتي "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة".وأسقطت القوات الأميركية طائرة مسيرة واحدة على الأقل في منطقة السرية التي تبتعد نحو 3 كيلومترات عن قاعدة التنف. يشار إلى أن الهجوم الجديد على قاعدة التنف هو السابع في أقل من شهر.وتواصل الفصائل المسلحة في العراق وسوريا هجماتها المتصاعدة على قواعد التحالف الدولي داخل الأراضي السورية، في إطار حملة الانتقام لغزة، بتصعيد غير مسبوق برا وجوا.ومنذ 44 يوماً يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت 12 ألفاً و300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، وأكثر من 30 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء السبت.وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".بينما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006، ما تسبب بسقوط آلاف الشهداء في أقل من أسبوعين منذ بدء العملية.