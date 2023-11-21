مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، تشمل المساعدات أنظمة هايمارس وذخائر مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات، بالإضافة إلى ذخائر لأسلحة خفيفة.وستمول المساعدات الجديدة من مبالغ، كان الكونغرس الأمريكي وافق عليها ولكنها تنتظر تصويتا على ميزانية جديدة لأوكرانيا بطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومازالت عالقة، بسبب معارضة أعضاء جمهوريين في الكونغرس.وتأتي تلك المساعدات تزامنا مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى كييف، وهي الثانية لوزير الدفاع الأمريكي منذ الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022.ومنذ أن بدأت الحرب الروسية - الأوكرانية في شهر فبراير 2022، زودت دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وفي طليعتها الولايات المتحدة، كييف، بأسلحة تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات.