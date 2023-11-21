مقتل 4 لبنانيين بينهم صحفيان بقصف إسرائيلي جنوبي لبنان

وأفادت مصادر ميدانية، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين تجمعا لعدد من الصحفيين عند مفرق الجبين - طير حرفا مما أدى إلى مقتل 3 لبنانيين (صحفيان ومدني).كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على المنازل المأهولة في بلدة كفر كلا، مما أدى إلى مقتل سيدة تبلغ من العمر 80 عاما وإصابة حفيدتها بجروح.