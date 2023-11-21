الهند تعلن تسجيل رقم قياسي في هذا المجال

أعلنت الهند، عن تسجيل رقم قياسي عبر أحد موانئها وهو أعلى حجم على الإطلاق لأي ميناء في البلاد.

وبحسب بيان رسمي فإن "ميناء موندرا هو أكبر ميناء في البلاد حيث تمت مناولة 102 مليون طن متري من البضائع حتى الآن هذا العام مع نمو جيد بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي".

وذكر البيان أن "موندرا شهد نموا مزدوج الرقم على أساس سنوي للحاويات والسوائل والغاز علاوة على ذلك، فقد حققت إنجازاً آخر يتمثل في مناولة 4.2 مليون حاوية مكافئة لعشرين قدماً في 203 أيام فقط، وهو إنجاز تم تحقيقه خلال 225 يوماً في السنة المالية السابقة".