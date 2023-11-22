الصين: شركاتنا تتابع مشروع طريق التنمية "باهتمام شديد"

وقال وي، إن طريق التنمية "مشروع استراتيجي مهم طرحه الجانب العراقي، ويرحّب بالدول الأخرى للمشاركة فيه، والصين قبلت دعوة الجانب العراقي وهي حالياً تهتم بهذا المشروع، وتستعد لتقديم ما في وسعها من المساعدة للعراق"، مؤكداً أنَّ "الشركات الصينية تتابع حالياً هذا المشروع باهتمام شديد، وتنتظر المزيد من المعلومات من الجانب العراقي"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وفي سياق منفصل، أشار وي إلى "الصين شاركت في عدد غير قليل من المشاريع الكهربائية، أبرزها (محطات واسط، والرميلة، وميسان، والبصرة)، إذ ساهمت هذه المحطات بعد تأسيسها في حل مشكلة إمداد الكهرباء في العراق بشكل ملحوظ، وخلقت كثيراً من فرص العمل للمواطنين العراقيين"، منوهاً بأن "حجم الطاقة الكهربائية التي توفرها محطة واسط في الصيف 70 بالمئة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في بغداد"، حسبما نقلت صحيفة "الصباح" الرسمية.وتابع، أن "الصين والعراق تربطهما شراكة اقتصادية وتجارية مهمة، إذ يتعمق التعاون العملي بين الجانبين في جميع المجالات بشكل مستمر، إذ يحرص الجانب الصيني على تقديم المساهمة في تحسين الظروف المعيشية واستئناف الصناعة وتطوير الاقتصاد للجانب العراقي"، مبدياً استعداد بلاده لـ"تعزيز التعاون المستقبلي مع الجانب العراقي في مختلف المجالات".