انفجار سيارة عند الحدود الكندية الامريكية

وتم إغلاق نقاط العبور الحدودية الدولية بين كندا وغرب نيويورك بعد الحادث المبلغ عنه، والذي أدى إلى مقتل اثنين وإصابة شخص واحد على الأقل، وهو رجل يبلغ من العمر 27 عامًا تم نقله إلى مستشفى شلالات نياغرا مصابًا بجروح طفيفة، وحالته ليست خطيرة.وقالت السلطات الفيدرالية إن "الحادث يتعلق بمركبة أثناء محاولتها دخول الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير محلية".وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان: "يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في انفجار سيارة عند جسر رينبو، وهو معبر حدودي بين الولايات المتحدة وكندا في شلالات نياغرا".وتابع: "يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتنسيق مع شركائنا في إنفاذ القانون على المستوى المحلي وعلى مستوى الولاية وعلى المستوى الفيدرالي في هذا التحقيق، وبما أن هذا الوضع غير واضح حتى الان فهذا كل ما يمكننا قوله في هذا الوقت".ويربط جسر قوس قزح بشلالات نياغرا في نيويورك بشلالات نياغرا في كندا. وتم أيضًا إغلاق جسر السلام وجسر لويستون كوينستون وجسر ويرلبول حيث يجري التحقيق في الحادث.