أمريكا تعلن إسقاط مُسيرات "حوثية" في البحر الأحمر

وذكرت القيادة المركزية عبر منصة "إكس": "في صباح يوم الخميس، أسقطت السفينة الأمريكية يو إس إس توماس هودنر عدة طائرات بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".وأضافت: "تم إسقاط الطائرات بدون طيار بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية تقوم بدورية في البحر الأحمر".وتابعت: "لم تتعرض السفينة وطاقمها لأي ضرر أو إصابة".وفي وقت سابق، نشرت جماعة "أنصار الله" الحوثية صورا ومشاهد لعملية احتجاز سفينة "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، وذلك ردا على الهجوم الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.وأعلن قائد قوات البحرية اليمنية اللواء محمد فضل عبد النبي، أن القوات البحرية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد سفن ومصالح إسرائيل حتى يتوقف استهداف غزة.وأشار إلى أنه سيتم استهداف السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تلك التي تديرها شركات إسرائيلية أو يملكها أشخاص إسرائيليون، مهيبا بكافة السفن العابرة في البحر الأحمر ألا تبحر بالقرب من السفن الإسرائيلية وعدم إطفاء أجهزة التعارف.