الكيان الإسرائيلي يعتقل مدير مستشفى الشفاء

وقال خالد أبو سمرة رئيس الأقسام في المستشفى أنه "تم اعتقال الطبيب محمد أبو سلمية مع عدد من كبار الأطباء الآخرين".واقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بعد معارك عنيفة في محيطه وقال إنه عثر على "ذخائر وأسلحة ومعدات عسكرية" تعود لحركة "حماس".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري: "لدينا الدليل على أن المستشفى كان يستخدم لأغراض عسكرية وإرهابية بما يتنافى والقوانين الدولية".وأصدرت "حماس" التي نفت مرارا استخدام المستشفى في عمليات عسكرية بيانا وصفت فيه الادعاءات الإسرائيلية بأنها "قصة ملفقة لن يصدقها أحد".من جهتها أكدت وزارة الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي "لم يعثر على أي عتاد أو سلاح" في مستشفى الشفاء في غزة، وأنها "لا تسمح بالأساس" بوجود أسلحة في المستشفيات التابعة لها.وأشار تحليل بصحيفة "غارديان" البريطانية، إلى أن الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي من مستشفى الشفاء "فشلت في إثبات رواية أن "حماس" كانت تستخدم المجمع الطبي كمركز لقيادة عملياتها".