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هدوء في جنوب لبنان مع سريان الهدنة في غزة
دوليات
2023-11-24 | 07:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
374 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
ساد الهدوء اليوم قرى وبلدات جنوبي لبنان تزامناً مع دخول الهدنة الانسانية في غزة حيز التنفيذ.
وافادت مصادر ميدانية بأنه عند الساعة 6.45 صباحاً استهدفت مدفعية الكيان الإسرائيلي منطقة مفتوحة في سهل الخيام بعدد من القذائف، ثم توقف القصف قبيل الساعة 7.00، اي مع توقيت بدء الهدنة.
ولفتت المصادر إلى أن آخر عمليات سجلت فجرا عندما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي منطقة مفتوحة في سهل الخيام، بعدد من القذائف.
وقالت "الكثير من العائلات التي نزحت من الجنوب خلال المواجهات، بدأت تعود إلى منازلها منذ صباح اليوم، من أجل تفقد ممتلكاتها وتم رصد توافد السيارات باتجاه المناطق الحدوديّة عند أكثر من نقطة".
وأكدت مصادر سياسية لبنانية أن جبهة الجنوب هي جبهة مساندة لجبهة غزة وسوف تهدأ الجبهة في ظل الهدنة في غزة.
وتعيش القرى والبلدات الجنوبية التوتر والحذر الشديدين بعد اتساع رقعة التعديات واستهداف المدنيين والصحفيين وسيارات الإسعاف، حيث باتت كل الأجسام المتحركة ليلا ونهارا أهدافا للكيان الإسرائيلي، مما يزيد عدد النازحين بسبب صعوبة الحياة فيها.
ويقصف الكيان الإسرائيلي بشكل متكرر، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، قرى وبلدات في جنوب لبنان، مما خلف ضحايا بين المدنيين.
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