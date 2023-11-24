بايدن: العمل على حل الدولتين مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى

وقال بايدن للصحفيين خلال تمضيته عطلة عيد الشكر في ولاية ماساتشوستس، إن "علينا إنهاء دائرة العنف في الشرق الأوسط".وأضاف الرئيس الأميركي أن إفراج حركة حماس عن مجموعة أولى من الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل "ليس سوى بداية".وأوضح أن الوقت حان للعمل على "تجديد" حل الدولتين، لإرساء السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.