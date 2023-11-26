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بينها 13 طائرة.. تقرير أمريكي يفجر مفاجأة: قواعد واشنطن في العراق سُرقت

دوليات

2023-11-26 | 02:19
بينها 13 طائرة.. تقرير أمريكي يفجر مفاجأة: قواعد واشنطن في العراق سُرقت
3,978 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

تعاني المواقع العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا من سرقات الأسلحة والمعدات، وفقًا لوثائق حصرية حصل عليها موقع The Intercept الأمريكي، حيث تستهدف القوات الأمريكية بشكل منهجي.

وذكر الموقع الأمريكي، في تقرير ترجمته السومرية نيوز، أن "التحقيقات العسكرية التي بدأت في وقت سابق من هذا العام، وجدت أن أسلحة ومعدات حساسة متعددة - بما في ذلك أنظمة إطلاق الصواريخ الموجهة وكذلك الطائرات بدون طيار – قد سُرقت في العراق".
 


ويأتي ذلك بعد مئات الآلاف من الدولارات من المعدات العسكرية التي تم سرقتها من القوات الأمريكية في العراق وسوريا بين عامي 2020 و2022، كما أفاد موقع The Intercept في وقت سابق من هذا العام.

والقواعد الأمريكية في العراق وسوريا موجودة ظاهريا للقيام "بمهام مضادة لتنظيم داعش"، لكن الخبراء يقولون إنها تستخدم في المقام الأول كوسيلة لكبح جماح إيران.

ومنذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في أكتوبر/تشرين الأول، تعرضت هذه القواعد لهجمات منتظمة بالصواريخ والطائرات بدون طيار كجزء من حرب غير معلنة بين الولايات المتحدة وإيران والجماعات التابعة لها.

وقد ردت الولايات المتحدة بشكل متزايد على تلك الهجمات، وفي سوريا، شنت الولايات المتحدة "ضربات دقيقة" على "منشأة تدريب ومنزل آمن" زُعم أن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني يستخدمه".

واستخدمت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين طائرة حربية من طراز AC-130 ضد "مركبة لجماعات مسلحة وعدد من أفراد الجهات المدعومة من إيران" في مكان غير معلوم، في أعقاب هجوم صاروخي باليستي على قاعدة الأسد الجوية في غرب العراق. وقال وزير الدفاع لويد أوستن، مبرراً الضربات الأمريكية: "ليس لدى الرئيس أولوية أعلى من سلامة الموظفين الأمريكيين".

لكن وثائق التحقيق الجنائي التي حصل عليها موقع The Intercept تثبت أن الولايات المتحدة لا تستطيع حتى تأمين معداتها، ناهيك عن حماية قواتها.

وقالت ستيفاني سافيل، المديرة المشاركة لمشروع تكاليف الحرب بجامعة براون، لموقع The Intercept: "نحن لا نميل إلى التفكير بشكل نقدي بما فيه الكفاية حول التأثيرات المتتالية لمثل هذا التواجد العسكري الأمريكي الموسع".

وأضاف "أن ما يسمى بالحرب على الإرهاب لم ينته بعد، بل تحول للتو. ويمكننا أن نفهم سرقات الأسلحة هذه باعتبارها مجرد واحدة من التكاليف السياسية العديدة لتلك الحملة المستمرة".

وتم العثور على تفاصيل حول السرقات في العراق، والتي لم يعلن عنها الجيش مطلقًا، في ملفات التحقيقات الجنائية التي تم الحصول عليها من خلال قانون حرية المعلومات.

وفي فبراير/شباط، تم إخطار المحققين العسكريين بأن 13 طائرة تجارية بدون طيار، تبلغ قيمتها حوالي 162.500 دولار، قد سُرقت من منشأة أمريكية في أربيل بالعراق، في وقت ما من العام الماضي. لم يحدد الوكلاء أي مشتبه بهم، ولم يتم ذكر أي خيوط في الملف.

وفي فبراير/شباط، تم إخطار المحققين العسكريين بسرقة 13 طائرة تجارية بدون طيار من منشأة أمريكية في أربيل بالعراق.

واكتشف تحقيق منفصل أن "العديد من الأسلحة والمعدات الحساسة" بما في ذلك استهداف وحدات الرؤية وقاذفات صواريخ جافلين - وهو صاروخ موجه يطلق من الكتف ويثبت على أهدافه - قد سُرقت من قاعدة العمليات الأمامية Union III في بغداد، العراق أو في طريقها إليها، وقدرت الخسائر التي تكبدتها الحكومة الأمريكية بحوالي 480 ألف دولار".

ولم يعتقد المحققون أن السرقات كانت عملاً داخليًا. "لم يشارك أي موظف أمريكي معروف"، وفقا لملف التحقيقات الجنائية. وبدلا من ذلك يشير المحققون إلى السكان المحليين على أنهم المشتبه بهم المحتملين.

وجاء في الوثيقة أن "منظمات عراقية تستهدف قوافل وحاويات الأسلحة والمعدات”. "علاوة على ذلك، كانت هناك مشكلات نظامية تتعلق بسرقة الحاويات الأمريكية من قبل هذه المجموعات والمواطنين المحليين خارج الاتحاد الثالث، بسبب انعدام الأمن".

في وقت سابق من هذا العام، كشف موقع The Intercept عن أربع سرقات كبيرة على الأقل وخسارة واحدة للأسلحة والمعدات الأمريكية في العراق وسوريا من عام 2020 إلى عام 2022، بما في ذلك قنابل شديدة الانفجار عيار 40 ملم، وطلقات خارقة للدروع، وأدوات ومعدات مدفعية ميدانية متخصصة، وأدوات غير محددة. "أنظمة الأسلحة". ووقعت اثنتان من هذه الحوادث في قواعد في سوريا، وثلاثة في العراق. لم تحدث أي من تلك السرقات في قاعدة العمليات الأمامية Union III.

إن عدد السرقات التي حدثت غير معروف، وربما حتى للبنتاغون. بعد أكثر من شهرين، فشلت كل من قوة المهام المشتركة – عملية الحل المتأصل، التي تشرف على حرب أمريكا في العراق وسوريا، والمنظمة الأم، القيادة المركزية الأمريكية، في الرد على أي من أسئلة موقع The Intercept حول سرقات الأسلحة في العراق وسوريا.

وفي وقت سابق من هذا العام، اعترفت فرقة العمل بأنها لا تعرف حجم المشكلة: وقال متحدث باسم فرقة العمل إنه ليس لديها سجل بأي سرقات من القوات الأمريكية. "ليس لدينا المعلومات المطلوبة"، قال النقيب كيفن تي ليفينغستون، مدير الشؤون العامة في قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب، لموقع The Intercept عندما سُئل عما إذا كانت أي أسلحة أو ذخيرة أو معدات قد سُرقت في السنوات الخمس الماضية.

السرقات والخسائر التي كشف عنها موقع The Intercept هي مجرد أحدث مشاكل المساءلة عن الأسلحة التي يعاني منها الجيش الأمريكي في العراق وسوريا. وخلص تحقيق أجراه المفتش العام للبنتاغون عام 2017 إلى أن 20 مليون دولار من الأسلحة في الكويت والعراق كانت "عرضة للفقدان أو السرقة".

واكتشفت مراجعة عام 2020 أن فرقة العمل المشتركة للعمليات الخاصة – عملية الحل المتأصل، الوحدة الرئيسية التي تعمل مع حلفاء أمريكا السوريين، لم تحسب بشكل صحيح 715.8 مليون دولار من المعدات المشتراة لهؤلاء الوكلاء المحليين.

كما وجدت مجموعات مثل منظمة العفو الدولية وأبحاث تسليح الصراعات أن جزءًا كبيرًا من ترسانة تنظيم داعش يتكون من أسلحة وذخائر أمريكية الصنع أو مشتراة من الولايات المتحدة تم الاستيلاء عليها أو سرقتها أو الحصول عليها بطريقة أخرى من الجيش العراقي والمقاتلين السوريين.

الخسائر في الأسلحة والذخيرة كبيرة – وقد بذل الجيش جهودًا كبيرة لمنعها في الماضي، عندما سحبت الولايات المتحدة قواتها من موقع بالقرب من كوباني، سوريا، في عام 2019، شنت غارات جوية على الذخيرة التي تركتها وراءها.

كما دمر الجيش المعدات والذخيرة أثناء الانسحاب الفوضوي من أفغانستان في عام 2021. ومع ذلك، في غضون أسابيع من هزيمة الولايات المتحدة، غمرت المسدسات والبنادق والقنابل اليدوية والمناظير ونظارات الرؤية الليلية الأمريكية الصنع متاجر الأسلحة هناك. وتم تصدير البعض الآخر إلى باكستان.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط تعمل بمثابة نقاط جذب للهجوم، على الرغم من أن المواقع الاستيطانية البعيدة يتم استهدافها بشكل دوري في مناطق صراع أخرى. في عام 2019، على سبيل المثال، هاجمت جماعة الشباب الإرهابية قاعدة أمريكية في بلدوجلي بالصومال، وفي العام التالي، داهمت نفس المجموعة موقعًا أمريكيًا قديمًا في كينيا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أمريكيين وإصابة اثنين آخرين.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعرضت القواعد الأمريكية في العراق وسوريا في بعض الأحيان لهجوم مستمر، بما في ذلك ما يصل إلى أربع ضربات بطائرات بدون طيار وصواريخ خلال فترة 24 ساعة. تعرضت القوات الأمريكية للهجوم أكثر من 70 مرة - 36 مرة في العراق، و37 مرة في سوريا - منذ 17 أكتوبر. وأصيب أكثر من 60 جنديًا أمريكيًا، وفقًا لنائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ.

وتقدم ملفات التحقيق التي حصلت عليها The Intercept أدلة على أن القواعد العسكرية الأمريكية توفر أيضًا أهدافًا مغرية. في وقت سابق من هذا العام، نشر موقع The Intercept تقريرًا عن عملية سطو مسلح جريئة في وضح النهار على مقاولين عسكريين على بعد أقل من ميل واحد من مدخل القاعدة الجوية 201، وهي قاعدة كبيرة للطائرات الأمريكية بدون طيار في النيجر. وفي عام 2013، تم نهب مئات الأسلحة إلى جانب المركبات المدرعة من مجمع للعمليات الخاصة الأمريكية في ليبيا.

ووجد تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس عام 2021 أن ما لا يقل عن 1900 سلاح عسكري قد فُقدت أو سُرقت خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين – من قواعد تمتد من أفغانستان إلى ولاية كارولينا الشمالية – وأن بعضها استُخدم بعد ذلك في جرائم عنيفة.

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