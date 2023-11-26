إسرائيل تقصف مطار دمشق الدولي

أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، عن دوي صوت انفجار ضخم في العاصمة السورية دمشق، فيما أشارت إلى تصاعد الدخان في محيط منطقتيّ المزة والمعضمية عقب دوي الانفجارات.

وتحدثت مصادر محلية، عن "استهداف مطار دمشق الدولي بقصف إسرائيلي".



ويذكر ان مطاري دمشق وحلب الدوليين خارج الخدمة اثر قصف إسرائيلي متزامن في 22/تشرين الأول الماضي.

