مصر.. مصرع 14 شخصا بحادث سير مروع

أفادت وسائل اعلام مصرية، اليوم الاحد، ان "14 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب اثنين آخرين، في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي يعبر محافظة المنيا.





وأضافت: "تسبب الحادث في مصرع 14 شخصا وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثث إلى مستشفى ملوي التخصصي ومستشفى ديرمواس".

وقالت الوسائل انه "تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين إحداهما نقل والأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على قرية "تل بني عمران" جنوب محافظة المنيا".وأضافت: "تسبب الحادث في مصرع 14 شخصا وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثث إلى مستشفى ملوي التخصصي ومستشفى ديرمواس".