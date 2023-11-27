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ماسك يصل إسرائيل بعد اتهامه بمعاداة السامية

دوليات

2023-11-27 | 04:38
ماسك يصل إسرائيل بعد اتهامه بمعاداة السامية
694 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

أفاد خبير في تتبع حركة الطائرات بأن الملياردير إيلون ماسك وصل إلى تل أبيب، اليوم الاثنين، في مستهل زيارة يعتزم قادة إسرائيليون لفت انتباهه خلالها إلى محنة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة ومناقشة تفاقم معاداة السامية على الإنترنت.

وأعلن مكتب رئيس إسرائيل إسحق هرتسوغ أمس الأحد أن ماسك سيأتي للقاء الرئيس، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه سيلتقي أيضًا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولم يعلق مكتب ماسك بعد.

وقال آفي شارف الخبير في حركة الطيران لدى صحيفة هآرتس الإسرائيلية عبر منصة إكس‭ ‬للتواصل الاجتماعي التي يمتلكها ماسك أن طائرة تقل الملياردير الذي يدير أيضًا تسلا وسبيس إكس هبطت في الصباح

والتقى نتنياهو بماسك في كاليفورنيا في الـ18 من سبتمبر/ أيلول وحثه على تحقيق التوازن بين حماية حرية التعبير ومكافحة خطاب الكراهية بعد أسابيع من الجدل حول المحتوى المعادي للسامية على منصة إكس.

ورد ماسك بأنه ضد معاداة السامية وضد أي شيء "يروّج للكراهية والصراع"، مكررًا تصريحاته السابقة بأن منصة إكس لا تروّج لخطاب الكراهية.

وتزايدت معاداة السامية ورهاب الإسلام في الولايات المتحدة وأنحاء العالم، بما في ذلك خلال الحرب المستمرة منذ سبعة أسابيع بين إسرائيل وحركة حماس.
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