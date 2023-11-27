إغلاق عشرات المدارس في بلجيكا بعد إنذار بوجود قنبلة

السومرية نيوز – دوليات



أعلنت إدارة التعليم في بلجيكا أن العديد من المدارس في بروكسل ومنطقة برابان ستظل مغلقة اليوم الاثنين، بعد إنذار بوجود قنبلة في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وذكرت الإدارة عبر صفحتها على الإنترنت أن الشرطة تعمل على تفتيش المدارس السبعة والعشرين التي تقرر إغلاقها "في تنفيذ صارم للمبدأ الاحترازي"، ومن المتوقع الإفصاح عن مزيد من المعلومات خلال اليوم.

