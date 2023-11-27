ثلاجات "الآيس كريم" تحافظ على مجهولي الهوية في غزة

وتواصل الفرق الطبية المختصة والمؤسسات الإغاثية جهودها من أجل انتشال وإجلاء الضحايا الذين قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي، وكان من الصعب الوصول إليهم خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات من كوارث بيئية وصحية نتيجة لذلك.وتظهر صور، تم رصدها، "تكدس الجثث المتحللة ومجهولة الهوية في إحدى ثلاجات الآيس كريم وسط قطاع غزة، وذلك بسبب عدم التعرف عليها وانتظار الإذن من الجهات المختصة لدفنها دون التعرف عليها.ووفق وزارة الصحة بغزة، فإن آلاف الفلسطينيين في عداد المفقودين نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع، مشيرةً إلى أن بعضاً منهم لا يزال تحت أنقاض البيوت المدمرة والبعض الآخر بالقرب من مناطق تمركز الجيش الإسرائيلي.وأكد مدير الاستقبال والطوارئ بمستشفى شهداء الأقصى، محمد ريان، أن "مئات الجثث لا تزال تحت الأنقاض وملقاة بشوارع القطاع"، مشيراً إلى أنه وبالرغم من ضعف الإمكانيات إلا أن الطواقم الطبية تواصل العمل لانتشالهم.وأضاف ريان، "وزارة الصحة بغزة تبذل جهوداً بهذا الشأن ولا يمكن معرفة العدد الكلي للضحايا مجهولي الهوية بسبب استمرار عمليات البحث، وانقطاع الاتصال بين شمال القطاع وجنوبه".وتابع: "نتواصل بصعوبة مع الطواقم الطبية في غزة والشمال، وتردنا معلومات بشأن انتشار الجثث وتكدسها في الشوارع"، قائلاً: "تضطر الطواقم الطبية لإبقاء الضحايا بثلاجات الآيس كريم لأيام ثم يتم دفنها".وحذر ريان، من "خطورة تكدس الجثث بالشوارع وبقائها لفترة طويلة دون دفن على الوضع البيئي والصحي في القطاع"، مشدداً على أن غزة قد تشهد بعد الحرب الإسرائيلية انتشار عدد من الأمراض والأوبئة.وقال مدير مغسلة المستشفى، ياسر خطاب، إنه "تم انتشال 65 جثة مجهولة الهوية خلال الأيام الأربعة للهدنة الإنسانية على مستوى المحافظات الوسطى فقط"، مشيراً إلى أن أوضاع تلك الجثث صعبة للغاية.وأوضح خطاب، أن "الجثث بدون معالم ولا يمكن التعرف عليها ولا يوجد علامات دلالية عليها بسبب المدة الزمنية الطويلة التي مكثت بها في العراء"، لافتاً إلى أن الجهود متواصلة لانتشال آخرين.وأضاف: "للأسف اضطررنا لوضع تلك الجثث في ثلاجات الآيس كريم في محاولة للتعرف عليهم من قبل أي شخص"، متابعاً: "سيتم التنسيق خلال الأيام المقبلة مع الجهات المختصة لدفنهم في مقابر جماعية خصصت لمجهولي الهوية".وأشار إلى أن "الروائح الكريهة للجثث المتحللة أثرت على العاملين بمغسلة تكفين الأموات بشكل سلبي، وأصابت بعضهم بأمراض صدرية، خاصة في ظل تعرضهم المستمر لمثل هذه الحالات خلال الحرب".من ناحيته، قال المختص في الأوبئة والأمراض المعدية بوزارة الصحة بغزة، غسان وهبة، إن "مخاطر صحية كارثية ستنتج عن تحلل الجثث وتكدسها في الشوارع وثلاجات الآيس كريم دون دفنها لفترة من الزمن".وأضاف وهبة، :"قطاع غزة سيشهد بعد انقضاء الحرب الإسرائيلية العديد من الأمراض الخطيرة، وسيسجل معدلات عالية بأمراض الجهاز التنفسي والأمراض المعوية، وسيكون الوضع كارثيا".وأشار إلى أن "تحلل الجثث سيؤدي لانتشار البكتيريا المعدية والضارة بالإنسان في كل مكان، كما أن الذباب سيكون ناقلاً لهذه البكتيريا والأمراض في ظل تنقله بين الجثث المتحللة"، مؤكداً أن القطاع مقبل على كارثة بيئية وصحية غير مسبوقة.وتابع: "يجب العمل من قبل الأطراف الدولية والمؤسسات الصحية والإنسانية من أجل تقديم الدعم الطبي اللازم للقطاع، من أجل الحيلولة دون تفشي الأمراض والأوبئة"، لافتاً إلى أن المنطقة بأسرها ستتأثر نتيجة ذلك.