مقتل 50 داعشيا في نيجيريا

وأفادت مصادر بأن شاحنتين محملتين بمسلحين من "تنظيم داعش في غرب إفريقيا"، كانتا تسيران قرب قرية أرينا ماسالاتشي في ولاية بورنو صباح الأحد حين انفجر اللغم وأدى لمقتل غالبية من كان على متنهما.وقال باباكورا كولو القيادي في ميليشيا محلية تؤازر الجيش في قتاله ضد الجهاديين إن "الشاحنتين كانتا محملتين بالمقاتلين عندما اصطدمت الشاحنة التي في المقدمة باللغم وانفجرت ومعها الشاحنة الثانية التي كانت تسير خلفها قريبا جدا منها".وأضاف أن الانفجار أدى إلى "مقتل نحو خمسين جهاديا كانوا على متن الشاحنتين وإصابة آخرين بجروح".وأكد قيادي آخر في الميليشيا وقوع الانفجار والحصيلة، حيث قال إبراهيم ليمان إن الجهاديين كانوا في طريقهم لشن هجوم عندما وقع الانفجار.وأضاف: "نعتقد أن الجهاديين زرعوا هذا اللغم منذ فترة لاستهداف قوات الجيش النيجيري التي تسير دوريات منتظمة في المنطقة، لكن الأمر انتهى بهم إلى الوقوع في الفخ الذي نصبوه".وتنشط عصابات داعش في غرب إفريقيا، الذي انشق في 2016 عن جماعة بوكو حرام الجهادية، في منطقة بحيرة تشاد حيث يخوض معارك مع كل من الجيش وبوكو حرام.ويزرع كل من تنظيم داعش في غرب إفريقيا وجماعة بوكو حرام، الألغام الأرضية على الطرق في نيجيريا، لاستهداف القوافل العسكرية والمدنية وذلك في إطار التمرد الذي يشنه الجهاديون في هذا البلد منذ 14 عاما، والذي خلف حوالي 40 ألف قتيل وأكثر من مليوني نازح.