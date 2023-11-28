ذئاب ودببة جائعة تتجول في شوارع إسطنبول وبورصا (فيديو)

İstanbul Başakşehir'de aç kurtlar şehre indi.
İstanbul Başakşehir'de aç kalan kurtlar yiyecek aramak için yerleşim yerlerine indi.#sondakika #istanbul #gazze
Kaynak: Aykırı VE İstanbul.bülteni pic.twitter.com/mJ3RUXbdyO
— Gazete Sarıyer (@GazeteSariyer) November 27, 2023
İstanbul Başakşehir'de aç kurtlar şehre indi.
İstanbul Başakşehir'de aç kalan kurtlar yiyecek aramak için yerleşim yerlerine indi.#sondakika #istanbul #gazze
Kaynak: Aykırı VE İstanbul.bülteni pic.twitter.com/mJ3RUXbdyO
Uludağ'da kış uykusuna yatamayan ayılar gezerken görüntülendi. pic.twitter.com/XpXIishiBC
— Haber (@Haber) November 26, 2023
Uludağ'da kış uykusuna yatamayan ayılar gezerken görüntülendi. pic.twitter.com/XpXIishiBC
Uludağ'da kış uykusuna yatamayan ayılar, kar yağışıyla birlikte yerleşim yeri olan Sarıalan'a kadar gelip yiyecek aradı. Ormanda yiyecek bulamayan ayılardan birisi kar üstünde kendisini görüntüleyen günübirlikçilere saldırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi. pic.twitter.com/4b5jD6Nvxs
— Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) November 27, 2023
Uludağ'da kış uykusuna yatamayan ayılar, kar yağışıyla birlikte yerleşim yeri olan Sarıalan'a kadar gelip yiyecek aradı. Ormanda yiyecek bulamayan ayılardan birisi kar üstünde kendisini görüntüleyen günübirlikçilere saldırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi. pic.twitter.com/4b5jD6Nvxs