"ترقص فوق بركان".. وزير الدفاع الفرنسي يحذر من الأوضاع بالشرق الاوسط

وقال ليكورنو في مقابلة مع تلفزيون "أوروبا 1"، إن هناك "زيادة بطيئة في منسوب التوتر على جبهة جنوب لبنان، ولكن المؤكد أن هناك ضغطا متواصلا ومتصاعدا".وأشار إلى أن "إطلاق حزب الله النار باتجاه إسرائيل يؤدي إلى ردود فعل دفاعية عن النفس من جانب إسرائيل، وخاصة ردود فعل مهمة يمكن أن تهدد في بعض الأحيان أمن مواقعنا وجنودنا الفرنسيين".وينتشر اليوم 700 جندي فرنسي على الحدود بين لبنان وإسرائيل كجزء من مهمة المراقبة ومنع الاشتباك التابعة للأمم المتحدة.وفي حديثه لا يستبعد ليكورنو إمكانية فتح جبهة ثانية لإسرائيل، وقال: "يمكننا أن نستيقظ بجبهة جديدة وتصعيد إقليمي سيكون فظيعًا للغاية، وأعتقد أنه يجب علينا أيضًا أن نقول لمواطنينا الحقيقة، في الشرق الأدنى والأوسط نحن نرقص على بركان".وتابع الوزير الفرنسي: "الهدنة الإنسانية مطلوبة، والطريقة التي نطلب بها من أصدقائنا الإسرائيليين أن يأخذوا في الاعتبار السكان المدنيين في غزة".وبحسب إحصاء لوكالة "فرانس برس"، فقد خلفت الاشتباكات عبر الحدود 109 قتلى في لبنان، 77 منهم على الأقل من مقاتلي "حزب الله"، ووفقًا للسلطات الإسرائيلية، قُتل ما لا يقل عن ستة جنود إسرائيليين وثلاثة مدنيين.وأشار تلفزيون "أوروبا 1" إلى أنّه "منذ بداية الصراع بين إسرائيل وحماس، تكثف إطلاق النار على الحدود بين لبنان وإسرائيل".وقال إنه "منذ دخول الهدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، يبدو أن الهدوء يسود الجبهة اللبنانية".