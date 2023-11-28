الناتو: يجب على إيران عدم تأجيج الأوضاع

دعا حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الثلاثاء، إيران الى عدم تأجيج الأوضاع في المنطقة.



وقال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، إن "الحلف لا دور له في الصراع الدائر حاليا، لكن بعض أعضائه فاعلون فيه".

وأضاف "يجب على إيران عدم تأجيج الأوضاع وأن تكبح جماح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله".

ولفت ستولتنبرغ الى أن "الوضع في غزة مختلف عن أوكرانيا، فهي لم تهاجم روسيا، ولديها الحق في الدفاع عن نفسها".