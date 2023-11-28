البنتاغون تكشف مفاجأة تخص قواتها في العراق وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، عدم تعرض قواتها في العراق وسوريا لهجوم منذ توقف العملية العسكرية في غزة.

وقال المتحدث باسم (البنتاغون)، "أوقفنا طلعاتنا الجوية المتعلقة بجمع الاستخبارات فوق قطاع غزة في ضوء توقف العملية العسكرية".

وأضاف "لم تتعرض قواتنا في العراق وسوريا لأي هجوم منذ توقف العملية العسكرية في غزة"، مؤكداً "نواصل التركيز مع الإسرائيليين على ضرورة شن العمليات العسكرية بما يتوافق مع قوانين الحرب".

وتوصلت حماس و"إسرائيل" بوساطة قطرية مصرية أمريكية الى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضية بعد 48 يوما من القتال في قطاع غزة.



