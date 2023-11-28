في سوريا.. حديث عن انتهاك قواعد أمن الطيران

ووفقا لإفادة فاديم كوليت، سجل الجانب الروسي خلال الـ24 ساعة الماضية 3 انتهاكات من قبل مقاتلتي "رافال" وطائرة استطلاع "بي-350" تابعة للتحالف".وبحسب قوله، ارتكب التحالف خلال اليوم الماضي حالتي انتهاك لبروتوكولات عدم الاشتباك الموقعة بتاريخ 9 ديسمبر 2019، تتعلق بتحليقات لمسيّرات غير منسقة مع الجانب الروسي.وأضاف كوليت: "خلال اليوم الماضي، أصيب جنديان سوريان في محافظة اللاذقية جراء قصف نفذه مسلحون بواسطة قاذفة قنابل يدوية آلية من طراز "أغس-17" على مواقع الجيش السوري".وفي وقت سابق، صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، أن الولايات المتحدة وحلفاءها توقفوا بشكل شبه كامل عن محاربة "داعش" و"القاعدة" في سوريا.وقال نيبنزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا: "إن التدخلات الغربية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب المزعومة لا تزال تلعب دورا مزعزعا للاستقرار للغاية، وتحت هذا الشعار توجد قوات الولايات المتحدة وحلفائها بشكل غير شرعي في سوريا منذ عام 2014".