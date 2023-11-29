إيران: لا علاقة لنا بالهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا

وقال المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، خلال اجتماع في مجلس الأمن الدولي لبحث أوضاع الشرق الأوسط وسوريا، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تضطلع أبداً في أي إجراء أو هجوم على القوات العسكرية الأمريكية في سوريا أو أماكن أخرى"، مؤكدا أن إيران ملتزمة بتعهداتها تجاه الرقي بالسلام والأمن في المنطقة.ووصف المندوب الإيراني، الاتهامات الأمريكية لبلاده بأنها محاولة متعمّدة من الولايات المتحدة الأمريكية لحرف الأنظار عن الانتهاك السافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في سوريا، داعيا واشنطن إلى وقف تصرفاتها غير القانونية في سوريا وإنهاء احتلالها لها.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت الثلاثاء الماضي، أن "القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجوما، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا".وفي سياق متصل، أعلن الحشد الشعبي، مقتل 8 من عناصره وإصابة 4 آخرين، جراء الغارات الأمريكية على جنوب غربي العاصمة بغداد.وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، لهجمات متكررة، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.