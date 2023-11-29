على متنها 8 أشخاص.. تحطم طائرة أمريكية عسكرية قبالة اليابان

وقالت ناطقة باسم خفر السواحل لوكالة "فرانس برس" "تلقينا معلومات عند الساعة 14,47 (05,47 ت غ) اليوم تفيد بأن طائرة عسكرية أمريكية من طراز أوسبري تحطمت قبالة جزيرة ياكوشيما".وأضافت، أن "الطائرة على متنها ثمانية أشخاص".