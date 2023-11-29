عاصفة هوجاء تشل الحركة في إسطنبول

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بأن العاصفة التي تتعرض لها إسطنبول منذ ليلة أمس الثلاثاء، أثرت سلبا على المواصلات ومعيشة الناس.وعلقت السلطات المحلية عبور السفن في مضيق البوسفور، وازدحم المواطنون الأتراك خلال الذهاب إلى أعمالهم على مواقف الحافلات وغيرها من وسائل النقل.وتسببت العاصفة والأمطار المرافقة لها في تشكل برك مياه في أحياء مختلفة، مما فاقم من مشكلة التنقل داخل المدينة.