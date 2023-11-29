خامنئي: لم نقل ارموا الصهاينة في البحر (صورة)

وقال خامنئي في تغريدة على حسابه العربي الرسمي في منصة إكس: "يكذب بعض الأشخاص في العالم حين يدّعون أن إيران تقول: يجب رمي اليهود والصهاينة في البحر".

واضاف أن "إيران لم تقل ذلك أبدا"، بل أوضح أن بلاده تعتبر أن "أصوات الناس هي من يحدد مصير الصهاينة".وفي ما يتعلق بالصراع الدائر منذ السابع من تشرين الاول الماضي بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اعتبر أن "الحكومة التي ستتشكل بأصوات الشعب الفلسطيني ستقرر هل الذين جاؤوا من دول أخرى سيبقون أو يرحلون" في إشارة إلى الإسرائيليين والصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ سنوات.