البنتاغون تكشف: وجهنا 4 ضربات لجماعات مرتبطة إيران

وأوضح المسؤول في "البنتاغون"، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه: "وجهّنا أربع ضربات ضد جماعات إيرانية في المنطقة وقضينا على 15 شخصا في الآونة الأخيرة وقد لا نقف عند هذا الحد".وأضاف: "نحذر من أي سوء حسابات قد يؤدي إلى انزلاق عسكري في المنطقة ونحن لا نرغب بذلك".وأردف: "واشنطن تحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس ضد أي نشاط إيراني بما فيه جماعة الحوثيين في اليمن".وتابع المسؤول الأمريكي: "لا نعرف وجهة الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون والتحقيق جار لمعرفة ما إذا كان مسيرة مفخخة"، وقال إن "سفينة حربية أمريكية اعترضت صاروخا أطلقه الحوثيون من داخل اليمن مقابل البحر الأحمر".