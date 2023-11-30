Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
انفجارات قرب محطة للطاقة النووية في أوكرانيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

معني بتغير المناخ.. انطلاق مؤتمر "كوب28" في دبي

دوليات

2023-11-30 | 05:43
معني بتغير المناخ.. انطلاق مؤتمر &quot;كوب28&quot; في دبي
193 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

تستضيف الإمارات، اعتبارا من الخميس، مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، الذي يفترض أن يدفع الدول إلى تسريع وتيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة، وفقا لفرانس برس.

ويستمر المؤتمر لمدة أسبوعين في موقع معرض "إكسبو 2020" الدولي، جنوب دبي.

وتأمل الإمارات وكذلك الأمم المتحدة في عقد مؤتمر تاريخي بقدر مؤتمر باريس عام 2015 عندما تعهدت الدول حصر الاحترار المناخي بأقل من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات الحرارة في فترة ما قبل الثورة الصناعية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مقابلة مع وكالة فرانس برس قبل أن يتوجه إلى دبي، الأربعاء، أن "بالطبع أؤيد بقوة نصا يتضمن التخلص" من الوقود الأحفوري، حتى بشكل تدريجي.

وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سايمن ستيل، الأربعاء، "إنه أهم كوب منذ (مؤتمر) باريس"، مضيفا "نتقدم اليوم بخطوات صغيرة، بينما نتوقع خطوات أكبر".

وهذه المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة خليجية مؤتمر المناخ، بعد قطر عام 2012. وعادة تعقد مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ كل عام في قارة مختلفة. وقبل عامين، رشحت دول منطقة آسيا-المحيط الهادئ بالإجماع الإمارات لاستضافة هذا المؤتمر.

انتقادات

ويتعرض رئيس كوب28 الإماراتي، سلطان الجابر، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك" النفطية الحكومية العملاقة، لانتقادات خصوصا بعدما كشفت هذا الأسبوع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ومركز التقارير المناخية (CCR) عن إحاطات داخلية تضمنت نقاطا حول مشاريع إماراتية في مجال الطاقة على جدول أعمال اجتماعات "كوب28" مع عدد من الحكومات.

ورفض الجابر هذه الاتهامات، الأربعاء.

وفي حين رفعت شخصيات عدة ومسؤولون ومنظمات غير حكومية الصوت عقب الفضيحة، إلا أن مقاطعة كوب28 ليست أمرا مطروحا، لأن مخاطر تغير المناخ كارثية خصوصا مع توقع أن يكون 2023 العام الأكثر حرا على الإطلاق، وفقا لفرانس برس.

ودافع غوتيريش بنفسه عن ترؤس المسؤول الإماراتي مؤتمر المناخ لطرح مسألة التخلص من الوقود الأحفوري. وقال "أعتقد أنه في وضع أفضل ليقول ذلك لزملائه في قطاع الوقود الأحفوري، مما لو كان يفعل ذلك عضو في منظمة غير حكومية له سجل قوي في مجال الدفاع عن المناخ".

وقد يصدر القرار الأول في المؤتمر، الخميس، مع تبني خلال جلسة عامة تنفيذ قرار إنشاء الصندوق الجديد للخسائر والأضرار الذي تم إقراره في كوب27 عقب مفاوضات شاقة بين دول الشمال ودول الجنوب، وذلك للتعويض على الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ. وسيتيح هذا القرار في اليوم الأول من المؤتمر، للمندوبين التركيز على مواضيع أخرى، بدءا من الوقود الأحفوري.

الحاضرون

صباح الخميس، بدأ آلاف المشاركين الوصول إلى موقع إقامة المؤتمر في أجواء هادئة، بدون تظاهرات حتى الساعة.

ومُنحت اعتمادات لأكثر من 97 ألف شخص (وفود ووسائل إعلام ومنظمات غير حكومية ومجموعات ضغط ومنظمون وعاملون فنيون ومندوبون...)، أي ضعف العدد الذي سُجّل العام الماضي.

ويتوقع حضور نحو 180 رئيس دولة وحكومة بحلول 12 ديسمبر، موعد انتهاء المؤتمر، بحسب المنظمين. لكن غالبا ما يتم تمديده ليوم أو يومين.

وألغى البابا فرنسيس مشاركته في المؤتمر، بسبب إصابته بالرشح. غير أن أكثر من 140 من قادة العالم سيعتلون المنصة في مدينة "إكسبو دبي"، الجمعة والسبت، بعد افتتاح أعمال المؤتمر، الخميس، لإلقاء خطابات لا تتجاوز مدتها بضع دقائق وتهدف إلى إعطاء زخم سياسي للمفاوضات المعقدة التي ستخوضها الوفود على مدى أسبوعين.

وسيلقي الملك تشارلز الثالث، الجمعة، كلمته في مستهل "قمة القادة"، فيما سيغيب الرئيسان الصيني، شي جينبينغ، والأميركي، جو بايدن، على أن تحل محله نائبته، كامالا هاريس.

وقد يتواجد الرئيسان الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، والفلسطيني، محمود عباس، في المكان نفسه، الجمعة، في دبي إذ تفصل بين خطابيهما كلمات ثلاثة قادة فقط، بحسب الترتيب الذي أعلنته الأمم المتحدة.

آمال بالتزامات مناخية

ويأمل المنظمون أن ينتج عن المؤتمر "التزامات مناخية طوعية" من جانب الدول، مثل زيادة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وزيادة المساعدات المالية من الدول الغنية إلى الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ.

وقد ينتج عن النصوص الرسمية التي يتوقع إقرارها خلال المؤتمر، وفق آلية الأمم المتحدة، تأثير مماثل لاتفاق باريس. ولا يمكن استبعاد أن تبوء المفاوضات بفشل ذريع، إذ توجد معارضة شرسة من جانب دول منتجة للنفط، لمسألة التخلص من الوقود الأحفوري في القرار النهائي.

مؤتمرات المناخ غير مجدية؟
إنه سؤال مشروع، لأن منذ كوب21 واتفاق باريس، استمر تزايد انبعاثات الغازات الدفيئة. وفي حين كان العالم يتوقع آنذاك انخفاض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2030، إلا أن الأمم المتحدة خفضت حاليا توقعاتها إلى 2%، والعالم لا يزال على مسار احترار مناخي لا يُحتمل، وفقا لفرانس برس.

ومنذ 2015، تعهدت نحو مئة دولة تحقيق الحياد الكربوني، وأصبحت الطاقة الشمسية أرخص طاقة لتوليد الكهرباء، فيما تلوح ذروة الطلب على الوقود الأحفوري في أفق العقد الحالي.

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يصبح أكثر من ثلث السيارات الجديدة في العالم كهربائيا عام 2030، وهو سيناريو كان لا يمكن تخيله قبل عام 2015.

صندوق أضرار المناخ

وتأمل الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في التوصل إلى اتفاق مبكر بشأن إنشاء صندوق جديد لدفع تكاليف الأضرار المرتبطة بالمناخ، بهدف حشد بعض النوايا السياسية الحسنة قبل أن تنتقل المحادثات إلى موضوعات محل خلاف بما في ذلك مستقبل الوقود الأحفوري، وفقا لرويترز.

ومع توقع مشاركة عشرات آلاف المندوبين، تستعد الحكومات لمفاوضات بشأن اتفاق يتعلق بالتخلص التدريجي من الاستخدام العالمي للفحم والنفط والغاز.

ومع تصدر التمويل أيضا جدول أعمال المؤتمر، نشرت الرئاسة الإماراتية للمؤتمر مقترحا عشية الانطلاق لتتبنى الدول صندوقا جديدا تابعا للأمم المتحدة لأضرار تغير المناخ، مما عزز الآمال بين بعض المندوبين في أن يكون هذا من بين الاتفاقات الأولى التي يتم التوصل إليها في دبي.

وتنص مسودة المقترح، التي صاغها ممثلون من دول متقدمة ونامية خلال مفاوضات استمرت على مدار أشهر هذا العام، على إنشاء صندوق لمساعدة الدول الضعيفة على التعامل مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ كالجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحار، وعبر بعض الدبلوماسيين عن أملهم في أن يتم تبنيه دون اعتراضات.

وأشارت رويترز إلى وجود انقسامات، وقالت إن هناك دول أوروبية وأخرى معرضة للأضرار من تغير المناخ تطالب باتفاق على أن تحل مصادر الطاقة المتجددة محل الوقود الأحفوري خلال العقود المقبلة، وهناك منتجو النفط والغاز الذين يسعون إلى الحفاظ على دور مصادر الطاقة التقليدية.
>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
نينوى... منطقة الهرمات الجانب الايمن - الحلقة ١٥٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-30
Play
نينوى... منطقة الهرمات الجانب الايمن - الحلقة ١٥٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-30
بعد التحري
Play
بعد التحري
صراع سياسي على طاولة التحشيد الانتخابي .. مجالس المحافظات تنافس للبقاء - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2023-11-29
Play
صراع سياسي على طاولة التحشيد الانتخابي .. مجالس المحافظات تنافس للبقاء - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2023-11-29
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
المحاصيل العراقية والمستوردة - حلقة ٢٧ | الموسم ٥
14:30 | 2023-11-29
Play
المحاصيل العراقية والمستوردة - حلقة ٢٧ | الموسم ٥
14:30 | 2023-11-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-29
Play
نشرة ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-29
Play
العراق في دقيقة 29-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-29
Morning Live
Play
Morning Live
اخطاء الاب في تربية الابناء - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-29
Play
اخطاء الاب في تربية الابناء - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-29
بالمختزل
Play
بالمختزل
الحكومة ضد الفصائل امراء حرب وسنستهدفهم! - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-28
Play
الحكومة ضد الفصائل امراء حرب وسنستهدفهم! - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-28
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
خواطر مع سلمى - 28 -11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-28
Play
خواطر مع سلمى - 28 -11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-28
Celebrity
Play
Celebrity
صانعة المحتوى حمراء التركية - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-27
Play
صانعة المحتوى حمراء التركية - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-27
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٥ تشرين الثاني الى ١ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
10:00 | 2023-11-27
Play
من ٢٥ تشرين الثاني الى ١ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
10:00 | 2023-11-27
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
نينوى... منطقة الهرمات الجانب الايمن - الحلقة ١٥٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-30
Play
نينوى... منطقة الهرمات الجانب الايمن - الحلقة ١٥٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-30
بعد التحري
Play
بعد التحري
صراع سياسي على طاولة التحشيد الانتخابي .. مجالس المحافظات تنافس للبقاء - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2023-11-29
Play
صراع سياسي على طاولة التحشيد الانتخابي .. مجالس المحافظات تنافس للبقاء - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2023-11-29
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
المحاصيل العراقية والمستوردة - حلقة ٢٧ | الموسم ٥
14:30 | 2023-11-29
Play
المحاصيل العراقية والمستوردة - حلقة ٢٧ | الموسم ٥
14:30 | 2023-11-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-29
Play
نشرة ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-29
Play
العراق في دقيقة 29-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-29
Morning Live
Play
Morning Live
اخطاء الاب في تربية الابناء - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-29
Play
اخطاء الاب في تربية الابناء - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-29
بالمختزل
Play
بالمختزل
الحكومة ضد الفصائل امراء حرب وسنستهدفهم! - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-28
Play
الحكومة ضد الفصائل امراء حرب وسنستهدفهم! - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-28
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
خواطر مع سلمى - 28 -11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-28
Play
خواطر مع سلمى - 28 -11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-28
Celebrity
Play
Celebrity
صانعة المحتوى حمراء التركية - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-27
Play
صانعة المحتوى حمراء التركية - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-27
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٥ تشرين الثاني الى ١ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
10:00 | 2023-11-27
Play
من ٢٥ تشرين الثاني الى ١ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
10:00 | 2023-11-27
نعم ستجرى
نعم ستجرى
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
لن تتم بدون الأغلبية
لن تتم بدون الأغلبية
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.