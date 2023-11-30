الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار وإصابة سائق سيارة حاول دهس جنود في الأغوار

وقالت وسائل إعلامية عبرية، إن الجيش أطلق النار على فلسطيني تواجد داخل مركبته، لم تعرف هويته بعد، بزعم محاولة دعس جنديين اثنين.وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز تياسير الذي يفصل طوباس عن مناطق الاغوار الشمالية.