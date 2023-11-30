هنري كيسنجر.. اعتبر غزو بغداد "تحولا ديمقراطيا" وساهم بالحرب العراقية الإيرانية

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
انفجارات قرب محطة للطاقة النووية في أوكرانيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

هنري كيسنجر.. اعتبر غزو بغداد "تحولا ديمقراطيا" وساهم بالحرب العراقية الإيرانية

دوليات

2023-11-30 | 06:30
هنري كيسنجر.. اعتبر غزو بغداد &quot;تحولا ديمقراطيا&quot; وساهم بالحرب العراقية الإيرانية
2,142 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

طَبَع اسمه في السياسة الخارجية الأميركية، وربما الغربية عموماً، منذ أكثر من نصف قرن، راسماً دبلوماسية أميركية عابرة للحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتاركاً أثراً عميقاً لا يزال حيّاً حتى اليوم في السياسات الداخلية للولايات المتحدة، كما كان له دور في الاحداث التي حصلت في العراق سابقاً، فمن هو هنري كيسنجر وزير الخارجية الأميركي الأسبق، الذي توفى، عن عمر ناهز 100 عام في منزله بولاية كونيتيكت.

وفي هذا التقرير سنسلط الضوء على مسيرة هنري كيسنجر، ودوره في الاحداث التاريخية التي حصلت في العراق.

من هو هنري كيسنجر؟
ولد كيسنجر، واسمه الكامل هاينز ألفريد كيسنجر، من عائلة يهودية في فورث بألمانيا في 27 مايو 1923، وانتقل إلى الولايات المتحدة مع عائلته عام 1938، وبتغيير اسمه إلى هنري، أصبح مواطناً أمريكياً عام 1943، وخدم في الجيش الأميركي خلال الحرب العالمية الثانية في أوروبا، ودرس في جامعة هارفارد بعد حصوله على منحة دراسية، وحصل على درجة الماجستير عام 1952 والدكتوراه عام 1954.

وفي عام 1973، تقاسم كيسنجر جائزة نوبل للسلام مع نظيره الفيتنامي الشمالي لو دوك ثو لتوصلهما إلى اتفاق لإنهاء حرب فيتنام. وقالت لجنة نوبل إن الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه يوم 27 يناير/كانون الثاني 1973، "جلب موجة من الفرح والأمل بالسلام في العالم أجمع".

وخلص تحقيق أجراه موقع إنترسبت عام 2023 إلى أن كيسنجر -الذي ربما كان أقوى مستشار للأمن القومي في التاريخ الأميركي والمهندس الرئيسي لسياسة الحرب الأميركية في جنوبي شرقي آسيا من عام 1969 إلى عام 1975- كان مسؤولا عن مقتل عدد أكبر من المدنيين في كمبوديا مما كان معروفًا سابقًا، استنادا إلى أرشيف حصري للوثائق العسكرية الأميركية والمقابلات مع الناجين الكمبوديين والشهود الأميركيين.

وكذلك تسهيل عمليات الإبادة الجماعية في كمبوديا وتيمور الشرقية وبنغلاديش؛ وتسارع الحروب الأهلية في الجنوب الأفريقي؛ ودعمه الانقلابات وفرق الموت في جميع أنحاء أميركا اللاتينية، وإن يديه ملطخة بدماء ما لا يقل عن 3 ملايين شخص، وفقا لـ"إنترسبت".

وقال المدعي العام المخضرم في جرائم الحرب ريد برودي للصحيفة إن "هناك عددا قليلا من الأشخاص الذين كانت لهم يد في هذا القدر من الموت والدمار والمعاناة الإنسانية في العديد من الأماكن حول العالم مثل هنري كيسنجر".

وفي السنوات الأخيرة من حياته، تقيّدت رحلات كيسنجر بسبب محاولات دول أخرى لاعتقاله أو استجوابه بشأن سياسات الخارجية الأميركية السابقة.

وبينما وصفته وكالة الصحافة الفرنسية بأنه عملاق الدبلوماسية الأميركية، ذكرت رويترز أن كيسنجر الحائز على جائزة نوبل للسلام ترك بصمة لا تمحى على السياسة الخارجية الأميركية، خاصة لجهوده في 3 مجالات هي إخراج أميركا من حرب فيتنام، وفتح العلاقات الدبلوماسية مع الصين، وتقليل التوترات مع الاتحاد السوفياتي. ولعقود من الزمن بعد ذلك، أكسبه العمل مع الرئيسين نيكسون وجيرالد فورد دور رجل الدولة الأكبر في الحزب الجمهوري عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية.

كيسنجر والعراق
باستخدام "السياسة المكوكية"، سطع نجم وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر، بعد حرب عام 1973، وكان "رجل السلام" الذي أفضت جهوده إلى توقيع معاهدة بين مصر وإسرائيل لاحقا، وكان له مواقف عدة حول قضايا منطقة الشرق الأوسط والعراق.

*الحرب العراقية الايرانية
تتطرق الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل للجانب السلبي من شخصية كيسنجر، بين فصول كتابه "الإمبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق" الصادر عن دار الشروق.

يقول هيكل: "وكان العراق ـ أولا وأخيرا ـ طرفا رئيسيا في قضية تكدس السلاح في منطقة الشرق الأوسط، لأن الولايات المتحدة اعتبرت أن الثورة الإسلامية في إيران التي أطاحت بنظام الشاه ـ وهو أقرب الأصدقاء إلى أمريكا وإسرائيل ـ ضربة قاسية لها، ومن ثم فإنها لم تدخر جهدا في تسهيل تسليح العراق حتى يستطيع صد المد الإسلامي الإيراني، ومعاقبة ثورة الخُميني وجموحها الجارف".

وعن النوايا غير الطيبة، يشير هيكل إلى أن الحاصل أن الاستراتيجية الأمريكية سعت إلى ضرب إيران بالعراق، والعراق بإيران، وقصدها استهلاك قوة بلدين لا يمكن الاطمئنان إليهما معا على المدى الطويل.

وكانت تلك السياسة هي التي سميت فيما بعد بسياسة "الاحتواء المزدوج"، وقد عبر عنها هنري كيسنجر: "هذه أول حرب في التاريخ أتمنى أن لا يخرج بعدها منتصر، وإنما يخرج طرفاها وكلاهما مهزوم!".

كما قال هنري كيسنجر في السابق لما اشتدت الحرب بين العراق وإيران في بداية الثمانينات، ان الهدف الذي نحاول الوصول اليه من جراء هذا النزاع يكمن في القضاء على من نعتبرهما قوتان معاديتان لأمريكا لا نحب لا العراق ولا إيران كلاهما عدو لمصالحنا الاستراتيجية في المنطقة وفي العالم بأسره بناء على النظرية التي تقول إن جغرافيا العالم الاقتصادي كتلة واحدة في مفهوم السياسة الامريكية الخارجية. وهذا معروف منذ نشأة دولة الولايات المتحدة الامريكية في العصر الحديث.

*غزو العراق
وبعد دخول الولايات المتحدة وحلفائها العراق عام ٢٠٠٣، عقد كيسنجر اجتماعات مع الرئيس الأميركي الأسبق، جورج بوش الابن، ونائبه، ديك تشيني، لتقديم المشورة لهما بشأن السياسة هناك، حسبما ذكرت "بي بي سي".

وقال لهما إن "الانتصار على التمرد هو استراتيجية الخروج الوحيدة".

وفي حديثه عن الحرب في العراق على وجه التحديد، قال كيسنجر لصحيفة "نيويورك تايمز"، بعد ذلك بعام إن بوش "أراد تحويل العراق إلى نموذج لإمكانية التطور الديمقراطي داخل العالم العربي"، وفق ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس".

*بعد 2003
وفي مقال بصحيفة واشنطن بوست تحت عنوان "لا تنسوا العراق" نشر عام 2010، حذر كيسنجر مما وصفه بإهمال العراق، ودعا إدارة الرئيس باراك أوباما آنذاك إلى التركيز على العراق باعتباره محورا إستراتيجيا في المنطقة.

وقال كيسنجر إن الإدارة الأميركية تراجعت خلال سنتها الأولى عن طرح الأهمية الإستراتيجية للعراق وعلاقة أميركا بها للنقاش.
 
آخر توقعات كيسنجر
وقبل وفاته بعدة أشهر، وتحديداً في مطلع شهر آيار/مايو الماضي، تحدث كيسنجر عن العديد من التوترات الحالية حول العالم، ومخاطر الذكاء الاصطناعي في حالات الأزمات، ورأيه بشأن سجله الحافل خلال مراحل حياته السياسية التي شهدت السلام والحرب.
 
ومع بدء اللقاء تم سؤال كيسنجر أنه في حال طلب منه زيارة روسيا للتحدث مع الرئيس فلاديمير بويتن، ماذا ستكون ردة فعله، ليقول إنه يميل للقيام بذلك ولكن بصفة مستشار، مضيفا أن الحرب الأوكرانية تقترب من نقطة تحول هامة.
 
وفيما يخص الصين، لفت كيسنجر أنه لا يمكن إقصاء الصين من النظام الدولي، ومن الممكن أن تؤدي قضية تايوان إلى حرب بين دولتين عاليتي التقنية (الصين وأميركا) وهذا يتطلب الانتباه، "إنها فترة خطيرة للغاية".
 
وفي وقت سابق، حذر هنري كيسنجر من مغبة الدخول في حرب باردة ثانية، معتقدا أنها ستكون أكثر خطورة من الأولى.
 
وفي لقاء مع صحيفة "إل موندو" الإسبانية، قال كيسنجر: "يمكن أن تبدأ حرب باردة جديدة بين الصين والولايات المتحدة، يتمتع كلا البلدين بموارد اقتصادية متشابهة، وهو ما لم يكن الحال خلال الحرب الباردة الأولى، أصبحت بكين وواشنطن الآن خصمين، ولا يستحق انتظار أن تصبح الصين ذات ميول غربية".
 
وفي لقاء آخر سابق، حذر الدبلوماسي الأميركي المخضرم هنري كيسنجر أن رغبة البعض في تفكيك روسيا قد تؤدي إلى فوضى نووية، داعيا لإحلال سلام قائم على التفاوض في أوكرانيا للحد من مخاطر نشوب حرب عالمية مدمرة.
 
وأضاف: "نعيش الآن في عصر جديد تماما"، مشيرا إلى أن الوضع الجيوسياسي على مستوى العالم سيشهد تحوّلات كبيرة بعد انتهاء حرب أوكرانيا.
>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
نينوى... منطقة الهرمات الجانب الايمن - الحلقة ١٥٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-30
Play
نينوى... منطقة الهرمات الجانب الايمن - الحلقة ١٥٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-30
بعد التحري
Play
بعد التحري
صراع سياسي على طاولة التحشيد الانتخابي .. مجالس المحافظات تنافس للبقاء - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2023-11-29
Play
صراع سياسي على طاولة التحشيد الانتخابي .. مجالس المحافظات تنافس للبقاء - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2023-11-29
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
المحاصيل العراقية والمستوردة - حلقة ٢٧ | الموسم ٥
14:30 | 2023-11-29
Play
المحاصيل العراقية والمستوردة - حلقة ٢٧ | الموسم ٥
14:30 | 2023-11-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-29
Play
نشرة ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-29
Play
العراق في دقيقة 29-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-29
Morning Live
Play
Morning Live
اخطاء الاب في تربية الابناء - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-29
Play
اخطاء الاب في تربية الابناء - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-29
بالمختزل
Play
بالمختزل
الحكومة ضد الفصائل امراء حرب وسنستهدفهم! - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-28
Play
الحكومة ضد الفصائل امراء حرب وسنستهدفهم! - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-28
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
خواطر مع سلمى - 28 -11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-28
Play
خواطر مع سلمى - 28 -11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-28
Celebrity
Play
Celebrity
صانعة المحتوى حمراء التركية - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-27
Play
صانعة المحتوى حمراء التركية - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-27
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٥ تشرين الثاني الى ١ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
10:00 | 2023-11-27
Play
من ٢٥ تشرين الثاني الى ١ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
10:00 | 2023-11-27
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
نينوى... منطقة الهرمات الجانب الايمن - الحلقة ١٥٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-30
Play
نينوى... منطقة الهرمات الجانب الايمن - الحلقة ١٥٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-30
بعد التحري
Play
بعد التحري
صراع سياسي على طاولة التحشيد الانتخابي .. مجالس المحافظات تنافس للبقاء - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2023-11-29
Play
صراع سياسي على طاولة التحشيد الانتخابي .. مجالس المحافظات تنافس للبقاء - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2023-11-29
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
المحاصيل العراقية والمستوردة - حلقة ٢٧ | الموسم ٥
14:30 | 2023-11-29
Play
المحاصيل العراقية والمستوردة - حلقة ٢٧ | الموسم ٥
14:30 | 2023-11-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-29
Play
نشرة ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-29
Play
العراق في دقيقة 29-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-29
Morning Live
Play
Morning Live
اخطاء الاب في تربية الابناء - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-29
Play
اخطاء الاب في تربية الابناء - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-29
بالمختزل
Play
بالمختزل
الحكومة ضد الفصائل امراء حرب وسنستهدفهم! - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-28
Play
الحكومة ضد الفصائل امراء حرب وسنستهدفهم! - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-28
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
خواطر مع سلمى - 28 -11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-28
Play
خواطر مع سلمى - 28 -11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-28
Celebrity
Play
Celebrity
صانعة المحتوى حمراء التركية - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-27
Play
صانعة المحتوى حمراء التركية - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-27
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٥ تشرين الثاني الى ١ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
10:00 | 2023-11-27
Play
من ٢٥ تشرين الثاني الى ١ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
10:00 | 2023-11-27
نعم ستجرى
نعم ستجرى
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
لن تتم بدون الأغلبية
لن تتم بدون الأغلبية
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.