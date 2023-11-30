بعد سرقة مجوهرات بقيمة 1.5 مليون ليرة.. الأمن التركي يقبض على سوريان

وذكرت وسائل إعلامٍ تركية محلّية بينها موقع "HaberTurk": "أقنع السوريان صالح البالغ من العمر 20 عاماً وصديقه واصل البالغ من العمر 23 عاماً، صائغ تركي يدعى عثمان، بأنهما من رجال الشرطة وأنه ينبغي عليهما إجراء اختبارٍ لكميات الذهب التي في متجره بمدينة أولوس، ولذلك طلبا منه هاتفياً الذهاب لمكانٍ حدده اللاجئان السوريان".وبالفعل لم يظهر صالح وواصل أي أخطاءٍ توحي بأنهما انتحلا صفةٍ أمنية أمام تاجر المجوهرات التركي، لكن الأخير ندم لاحقاً بعدما قدّم لهما كميات من الذهب والمجوهرات ليتأكدا إذا كان مسروقاً، فبادر على الاتصال بالشرطة وقدم شكوى ضدهما.وكان تاجر المجوهرات قد قدّم أوصاف كلا السوريين للشرطة مع رقم الهاتف الذي استخدماه والمكان الذي قابلهما فيه، وهو ما ساهم في إلقاء القبض عليهما قبل يومين، حيث سيتمّ تحويلهما لاحقاً إلى النيابة العامة بعد اتهامها بانتحال صفة أمنية والسرقة.كما تمكنت الشرطة من "إعادة الذهب والمجوهرات التي استولى عليها اللاجئان السوريان إلى صاحبه التركي بعدما عثروا عليه في سيارة كان يستخدمها اللاجئان اللذان انتحلا صفة رجال الشرطة".