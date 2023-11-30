وقالت وسائل إعلام إيرانية أن "طهران لن توفد مبعوثا كممثل للرئيس الإيراني، وسوف تقتصر مشاركتها في المؤتمر على مستوى وزير الطاقة فقط".وتستضيف دبي مؤتمر "COP28 "النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.المؤتمر تشارك فيه وفود من من 200 دولة، ويستمر حتى 12 كانون الاول.ويركز المؤتمر على تنفيذ اتفاقية باريس لتغير المناخ، وتحديد حلول عالمية للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، وتقديم مساهمات وطنية محددة وطموحة بحلول عام 2025 بحيث تسهم في حل مشكلة المناخ، بالإضافة لبحث تسريع الانتقال الأخضر.