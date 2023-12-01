ماكرون يوجه دعوة لدول مجموعة السبع تخص استخدام الفحم

واعتبر ماكرون أمام قادة العالم، أن مواصلة الاستثمار في الفحم هو أمر "غير منطقي"، لأنه مناف لمكافحة ظاهرة الاحترار المناخي، و"لذلك يجب أن نبدأ تحولا تاما" للتخلي عنه.وقال: "يتعين على البلدان الناشئة أن تتخلى عن الفحم، وهذه المعركة الثانية بعد تلك التي يتعين على البلدان الأكثر ثراء أن تقودها".وأضاف: "لكن على دول مجموعة السبع أن تكون مثالا يحتذى وتتعهد بإنهاء استخدام الفحم قبل الدول الأخرى، أي قبل عام 2030"، مذكرا بالتزام فرنسا إغلاق آخر محطة للطاقة التي تعمل بالفحم "بحلول عام 2027".وتستضيف دولة الإمارات، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر الماضي وحتى 12 ديسمبر الجاري.ويشارك في المؤتمر أكثر من 70 ألف ضيف من 198 دولة، وسجل "كوب 28"، أكبر حدث مناخي على مستوى العالم تستضيفه الإمارات، عددا قياسيا لطلبات الحضور تصل إلى 500 ألف مشارك، بمن فيهم وزراء وممثلون من المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، للإسهام في إعادة صياغة العمل المناخي العالمي، فيما يحضر الحدث نحو 180 من رؤساء دول وحكومات.