إسطنبول.. احتجاز صحفي مصري ادعى ان تركيا ذاهبة للتقسيم

وقالت السلطات: "تم احتجاز الصحافي المصري صابر مشهور، وقامت بالتحقيق معه في القضية التي حملت رقم 997 لسنة 2023، بتهمة بث شائعات والادعاء بتقسيم البلاد ونهايتها".وفي فيديو بثه على صفحته، قال الصحافي المصري إن "السلطات التركية احتجزته للتحقيق معه على خلفية نشر فيديو إبان الانتخابات التركية الماضية، التي جرت في مايو الماضي قال فيه إنه إذا فاز كليجدار أوغلو في الانتخابات ضد رجب طيب أردوغان فسينتهي الأمر لتقسيم تركيا وستكتب بعدها نهاية البلاد".وتابع إنه "ربما يتم اعتقاله، وتسليمه للسلطات المصرية "لإعدامه"، قبل أن يعود مجدداً ويؤكد أنه تم إطلاق سراحه".وأدرجت السلطات المصرية الصحافي المصري على قوائم الإرهاب، وأيدت محكمة النقض المصرية، وهي أعلى هيئة قضائية في مصر، إدراجه مع معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع وقيادات إخوانية في قوائم الإرهاب، وذلك لاتهامه في القضية المعروفة بـ"طلائع حسم" الإرهابية.