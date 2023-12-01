واشنطن تعد بمعاقبة مستوطنين اسرائيليين

وقال المسؤول الأميركي أن "العقوبات تتمثل برفض إصدار تأشيرات لهؤلاء المستوطنين لدخول الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق الأمر خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، وفق "رويترز".وجاء إخطار واشنطن، خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل، التي غادرها صباح الجمعة، مع استئناف القتال مع حركة حماس في قطاع غزة.وقال بلينكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأعضاء حكومة الحرب إن "الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد عدد غير محدد من المستوطنين في الضفة".وكان بايدن قد عبر مرارا عن "قلقه حيال تزايد وتيرة عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة، وتعهد بفرض عقوبات عليهم".